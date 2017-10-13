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30.03.2016 18:05Ближайшие шесть лет Адам Джонсон проведет в тюрьме. Там бывшему футболисту приходится несладко — на него нападают болельщики. Участник Блог-лиги «Red Card» рассказывает про игроков английской Премьер-лиги, побывавших за решеткой.1
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24.03.2016 17:30Суд признал Адама Джонсона виновным в сексуальной связи с несовершеннолетней, приговорив бывшего футболиста «Сандерленда» к шести годам тюрьмы. «Бомбардир» рассказывает о незавидном положении Джонсона и другом громком прецеденте.13
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