Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Сток Сити - видеообзоры

    Город Сток-он-Трент
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.stokecityfc.com/
    Стадион Британниа Стэдиум
    Тренер Майкл О'Нил
    27 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 26-й тур. «Тоттенхэм» - «Сток Сити» - 4:0
    4 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Сток Сити» - «Уотфорд» - 2:0
    27 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Ливерпуль» - «Сток Сити» - 4:1
    19 сентября, 2016
    4
    АПЛ. 5-й тур. «Кристал Пэлас» - «Сток Сити» - 4:0
    10 сентября, 2016
    4
    АПЛ. 4-й тур. «Сток Сити» - «Тоттенхэм» - 2:1
    23 апреля, 2016
    10
    АПЛ. 35-й тур. «Манчестер Сити» - «Сток Сити» - 4:0
    18 апреля, 2016
    8
    АПЛ. 34-й тур. «Сток Сити» - «Тоттенхэм» - 0:4
    12 марта, 2016
    11
    АПЛ. 30-й тур. «Сток Сити» - «Саутгемптон» - 1:2
    13 февраля, 2016
    6
    АПЛ. 26-й тур. «Борнмут» - «Сток Сити» - 1:3
    3 февраля, 2016
    7
    АПЛ. 24-й тур. «МЮ» - «Сток Сити» - 3:0
    17 января, 2016
    6
    АПЛ. 22-й тур. «Сток Сити» - «Арсенал» - 0:0
    28 декабря, 2015
    9
    АПЛ. 19-й тур. «Эвертон» – «Сток Сити» – 3:4
    • Читайте нас: 
    11