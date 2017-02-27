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    ФК Саутгемптон - видеообзоры

    Город Саутгемптон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.saintsfc.co.uk/index.asp
    Стадион Сент-Мэри
    Тренер Джесс Марш
    27 февраля, 2017
    1
    Кубок английской Лиги. Финал. «МЮ» - «Саутгемптон» - 3:2
    28 января, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/16 финала. «Саутгемптон» - «Арсенал» - 0:5
    25 января, 2017
    1
    Кубок Английской Лиги. 1/2 финала. «Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 0:1
    23 января, 2017
    1
    АПЛ. 22-й тур. «Саутгемптон» - «Лестер» - 3:0
    12 января, 2017
    1
    Кубок Английской Лиги. 1/2 финала. «Саутгемптон» - «Ливерпуль» - 1:0
    29 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 1:4
    23 октября, 2016
    1
    АПЛ. 9-й тур. «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» - 1:1
    25 сентября, 2016
    3
    АПЛ. 6-й тур. «Вест Хэм» - «Саутгемптон» - 0:3
    19 сентября, 2016
    1
    АПЛ. 5-й тур. «Саутгемптон» - «Суонси» - 1:0
    15 сентября, 2016
    4
    ЛЕ. 1-й тур. «Саутгемптон» - «Спарта» - 3:0
    10 сентября, 2016
    4
    АПЛ. 4-й тур. «Арсенал» - «Саутгемптон» - 2:1
    14 августа, 2016
    3
    АПЛ. 1-й тур. «Саутгемптон» - «Уотфорд» - 1:1
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