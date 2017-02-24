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    ФК Спарта - видеообзоры

    Город Прага
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт http://www.sparta.cz/
    Стадион Дженерали Арена
    Тренер Вацлав Котал
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Спарта» - «Ростов» - 1:1
    17 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Ростов» - «Спарта» - 4:0
    15 сентября, 2016
    4
    ЛЕ. 1-й тур. «Саутгемптон» - «Спарта» - 3:0
    15 апреля, 2016
    6
    ЛЕ. 1/4 финала. «Спарта» - «Вильярреал» - 2:4
    8 апреля, 2016
    8
    ЛЕ. 1/4 финала. «Вильярреал» - «Спарта» - 2:1
    17 марта, 2016
    6
    ЛЕ. 1/8 финала. «Лацио» - «Спарта» - 0:3
    11 марта, 2016
    3
    ЛЕ. 1/8 финала. «Спарта» - «Лацио» - 1:1
    25 февраля, 2016
    9
    ЛЕ. 1/16 финала. «Краснодар» - «Спарта» - 0:3
    19 февраля, 2016
    7
    ЛЕ. 1/16 финала. «Спарта» - «Краснодар» - 1:0
    6 ноября, 2015
    6
    ЛЕ. 4-й тур. «Спарта» - «Шальке» - 1:1
    23 октября, 2015
    6
    ЛЕ. 3-й тур. «Шальке» - «Спарта» - 2:2
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