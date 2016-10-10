Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Сербии - видеообзоры

    Сайт http://www.fss.rs/
    Тренер Драган Стойкович
    10 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Сербия - Австрия - 3:2
    5 сентября, 2016
    5
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Сербия - Ирландия - 2:2
    11 октября, 2015
    3
    Евро-2016. 10-й тур. Сербия - Португалия - 1:2
    • Читайте нас: 
    11