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    Сент-Приест - состав

    Город Сент-Приест
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    11 Джумой Мусса Коморские Острова Нап 23 - - - - - € 0.15 млн.
    Всего игроков: 1, из них вратарей: 0, защитников: 0, полузащитников: 0, нападающих: 1
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