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    ФК Спортинг - видеообзоры

    Город Лиссабон
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.sporting.pt/
    Стадион Жозе Алваладе
    Тренер Рубен Аморим
    2 ноября, 2016
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    ЛЧ. 4-й тур. «Боруссия» Д - «Спортинг» - 1:0
    15 сентября, 2016
    3
    ЛЧ. 1-й тур. «Реал» - «Спортинг» - 2:1
    19 февраля, 2016
    5
    ЛЕ. 1/16 финала. «Спортинг» - «Байер» - 0:1
    11 декабря, 2015
    8
    ЛЕ. 6-й тур. «Спортинг» - «Бешикташ» - 3:1
    26 ноября, 2015
    8
    ЛЕ. 5-й тур. «Локомотив» – «Спортинг» Л – 2:4
    2 октября, 2015
    9
    ЛЕ. 2-й тур. «Бешикташ» - «Спортинг» - 1:1
    17 сентября, 2015
    8
    ЛЕ. 1-й тур. «Спортинг» - «Локомотив»
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