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    ФК Спортинг - видеообзоры

    Город Хихон
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.realsporting.com/
    Стадион Эль Молинон
    Тренер Мигель Анхель Рамирес
    19 февраля, 2017
    1
    Примера. 23-й тур. «Спортинг» - «Атлетико» - 1:4
    6 февраля, 2017
    1
    Примера. 21-й тур. «Спортинг» - «Алавес» - 2:4
    16 января, 2017
    1
    Примера. 18-й тур. «Спортинг» - «Эйбар» - 2:3
    30 апреля, 2016
    4
    Примера. 36-й тур. «Спортинг» - «Эйбар» - 2:0
    24 апреля, 2016
    8
    Примера. 35-й тур. «Барселона» - «Спортинг» - 6:0
    16 апреля, 2016
    4
    Примера. 33-й тур. «Лас-Пальмас» - «Спортинг» - 1:1
    10 апреля, 2016
    7
    Примера. 32-й тур. «Спортинг» - «Сельта» - 0:1
    5 апреля, 2016
    3
    Примера. 31-й тур. «Леванте» - «Спортинг» - 0:0
    19 марта, 2016
    5
    Примера. 30-й тур. «Спортинг» - «Атлетико» - 2:1
    7 марта, 2016
    6
    Примера. 28-й тур. «Спортинг» - «Атлетик» - 0:2
    7 февраля, 2016
    5
    Примера. 23-й тур. «Спортинг Х» - «Депортиво» - 1:1
    31 января, 2016
    3
    Примера. 22-й тур. «Валенсия» - «Спортинг Х» - 0:1
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