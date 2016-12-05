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    ФК Спартак - видеообзоры

    Город Москва
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.spartak.com
    Стадион Открытие Банк Арена
    Тренер Гильермо Абаскаль
    5 декабря, 2016
    6
    РФПЛ. 17-й тур. «Спартак» - «Рубин» - 2:1
    1 декабря, 2016
    7
    РФПЛ. 16-й тур. «Крылья Советов» - «Спартак» - 4:0
    20 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 14-й тур. «Спартак» - «Амкар» - 1:0
    5 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 13-й тур. «Томь» - «Спартак» - 0:1
    29 октября, 2016
    4
    РФПЛ. 12-й тур. «Спартак» - ЦСКА - 3:1
    22 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 11-й тур. «Урал» - «Спартак» - 0:1
    5 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 9-й тур. «Зенит» - «Спартак» - 4:2
    25 сентября, 2016
    4
    РФПЛ. 8-й тур. «Спартак» - «Уфа» - 0:1
    21 сентября, 2016
    1
    Кубок России. 1/16 финала. «СКА-Хабаровск» - «Спартак» - 1:0
    16 сентября, 2016
    8
    РФПЛ. 7-й тур. «Оренбург» - «Спартак» - 1:3
    11 сентября, 2016
    2
    РФПЛ. 6-й тур. «Спартак» - «Локомотив» - 1:0
    28 августа, 2016
    8
    РФПЛ. 5-й тур. «Анжи» - «Спартак» - 0:2
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