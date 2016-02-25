Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Сьон - видеообзоры

    Город Сьон
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт www.fc-sion.ch
    Стадион Тюбилон
    Тренер Паоло Трамеццани
    25 февраля, 2016
    8
    ЛЕ. 1/16 финала. «Брага» - «Сьон» - 2:2
    11 декабря, 2015
    3
    ЛЕ. 6-й тур. «Сьон» - «Ливерпуль» - 0:0
    26 ноября, 2015
    10
    ЛЕ. 5-й тур. «Рубин» – «Сьон» Д – 2:0
    2 октября, 2015
    5
    ЛЕ. 2-й тур. «Ливерпуль» - «Сьон» - 1:1
    17 сентября, 2015
    9
    ЛЕ. 1-й тур. «Сьон» - «Рубин»
    • Читайте нас: 
    11