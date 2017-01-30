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    Сборная Сенегала - видеообзоры

    Сайт www.fsfoot.sn/
    Тренер Алиу Сиссе
    30 января, 2017
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    Кубок Африки. 1/4 финала. Сенегал – Камерун – 0:0 (5:3 - пен.)
    24 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа B. Сенегал – Алжир – 2:2
    20 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа В. Сенегал – Зимбабве – 2:0
    17 января, 2017
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    Кубок Африки. Группа В. Тунис – Сенегал – 0:2
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