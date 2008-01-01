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    Сеница - состав

    Город Сеница
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    20 Леаль Педро Коста-Рика Защ 34 - - - - - -
    4 Павлик Петр Чехия Защ 35 - - - - - -
    2 Штепанек Мирослав Чехия Защ 33 - - - - - -
    20 Гушек Любош Чехия Пол 39 - - - - - -
    Дюрица Мартин Словакия Пол 41 - - - - - -
    6 Кона Томаш Словакия Пол 39 - - - - - -
    13 Лукшик Филип Словакия Пол 38 - - - - - -
    26 Петши Саша Франция Пол 30 - - - - - -
    33 Пирошка Юрай Словакия Нап 36 - - - - - -
    Всего игроков: 9, из них вратарей: 0, защитников: 3, полузащитников: 5, нападающих: 1
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