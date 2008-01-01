Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|20
|Леаль Педро
|Защ
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Павлик Петр
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Штепанек Мирослав
|Защ
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Гушек Любош
|Пол
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Дюрица Мартин
|Пол
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Кона Томаш
|Пол
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|Лукшик Филип
|Пол
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Петши Саша
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|Пирошка Юрай
|Нап
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 9, из них вратарей: 0, защитников: 3, полузащитников: 5, нападающих: 1