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    ФК Сампдория - видеообзоры

    Город Генуя
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.sampdoria.it
    Стадион Луиджи Феррарис
    Тренер Деян Станкович
    20 марта, 2017
    1
    Серия А. 29-й тур. «Сампдория» - «Ювентус» - 0:1
    6 февраля, 2017
    1
    Серия А. 23-й тур. «Милан» - «Сампдория» - 0:1
    30 января, 2017
    1
    Серия А. 22-й тур. «Сампдория» - «Рома» - 3:2
    20 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/8 финала. «Рома» - «Сампдория» - 4:0
    8 января, 2017
    1
    Серия А. 19-й тур. «Наполи» - «Сампдория» - 2:1
    22 сентября, 2016
    2
    Серия А. 5-й тур. «Болонья» - «Сампдория» - 2:0
    16 сентября, 2016
    1
    Серия А. 4-й тур. «Сампдория» - «Милан» - 0:1
    11 сентября, 2016
    3
    Серия А. 3-й тур. «Рома» - «Сампдория» - 3:2
    14 мая, 2016
    11
    Серия А. 38-й тур. «Ювентус» - «Сампдория» - 5:0
    24 апреля, 2016
    5
    Серия А. 35-й тур. «Сампдория» - «Лацио» - 2:1
    21 апреля, 2016
    6
    Серия А. 34-й тур. «Сассуоло» - «Сампдория» - 0:0
    18 апреля, 2016
    1
    Серия А. 33-й тур. «Сампдория» - «Милан» - 0:1
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