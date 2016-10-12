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    Сборная Словении - видеообзоры

    Сайт http://www.nzs.si
    Тренер Матьяж Кек
    12 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Словения - Англия - 0:0
    5 сентября, 2016
    4
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Литва - Словения - 2:2
    17 ноября, 2015
    9
    Евро-2016. Стыковой матч. Словения – Украина – 1:1
    14 ноября, 2015
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    Евро-2016. Стыковой матч. Украина – Словения – 2:0
    10 октября, 2015
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    Евро-2016. 9-й тур. Словения – Литва – 1:1
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