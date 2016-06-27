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    Сборная Словакии - видеообзоры

    Сайт www.futbalsfz.sk/
    Тренер Штефан Таркович
    27 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 1/8 финала. Германия - Словакия - 3:0
    20 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 3-й тур. Словакия - Англия - 0:0
    15 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 2-й тур. Россия - Словакия - 1:2
    11 июня, 2016
    7
    Евро-2016. 1-й тур. Уэльс - Словакия - 2:1
    13 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Люксембург - Словакия - 2:4
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