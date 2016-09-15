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    ФК Слован - видеообзоры

    Город Либерец
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт www.fcslovanliberec.cz
    Стадион У Нисы
    Тренер Павел Хофтич
    15 сентября, 2016
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    ЛЕ. 1-й тур. «Карабах» - «Слован» - 2:2
    11 декабря, 2015
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    ЛЕ. 6-й тур. «Слован Л» - «Марсель» - 2:4
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