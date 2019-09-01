-
-
-
31.05.2016 10:48Кержаков выиграл Кубок, но вылетел из высшей лиги. Черышев не сумел толком поиграть в аренде. Тарханов со «Славией» удивил Болгарию. Рассказываем, как провели футбольный год русские игроки и тренеры, выступающие за пределами родной страны.1
-
-
11.05.2016 16:10«Легия» Черчесова одержала победу в самом важном матче сезона. Наши легионеры провалили уик-энд в «Шальке». «Славия» прервала серию неудач. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские игроки показали себя на европейских полях.4
-