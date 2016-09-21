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    ФК СКА-Хабаровск - видеообзоры

    Город Хабаровск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт fcska.ru/
    Стадион им. В.И. Ленина
    Тренер Роман Шаронов
    21 сентября, 2016
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    Кубок России. 1/16 финала. «СКА-Хабаровск» - «Спартак» - 1:0
    7 мая, 2016
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    ФНЛ. 35-й тур. «Волгарь» — «СКА-Энергия» — 0:1
    16 марта, 2016
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    ФНЛ. 26-й тур. «СКА-Энергия» - «Спартак-2» - 2:1
    21 ноября, 2015
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    ФНЛ. 22-й тур. «СКА-Энергия» - «Волга НН» - 1:1
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