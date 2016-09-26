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    ФК Сибирь - видеообзоры

    Город Новосибирск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт www.fc-sibir.ru
    Стадион Спартак
    26 сентября, 2016
    1
    ФНЛ. 14-й тур. «Динамо» — «Сибирь» — 1:0
    10 мая, 2016
    2
    ФНЛ. 36-й тур. «Сибирь» - «Газовик» - 1:1
    6 мая, 2016
    1
    ФНЛ. 35-й тур. «Томь» — «Сибирь» — 1:0
    16 марта, 2016
    6
    ФНЛ. 26-й тур. «Сибирь» - «Торпедо» - 2:2
    16 ноября, 2015
    5
    ФНЛ. 21-й тур. «Сибирь» - «Тюмень» - 1:4
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