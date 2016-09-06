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    Сборная Швейцарии - видеообзоры

    Сайт http://www.football.ch/nm/de/A-Team.aspx
    Тренер Мурат Якин
    6 сентября, 2016
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    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Швейцария – Португалия – 2:0
    25 июня, 2016
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    Евро-2016. 1/8 финала. Швейцария - Польша - 1:1 (4:5, пен)
    20 июня, 2016
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    Евро-2016. 3-й тур. Швейцария - Франция - 0:0
    15 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 2-й тур. Румыния - Швейцария - 1:1
    11 июня, 2016
    10
    Евро-2016. 1-й тур. Албания - Швейцария - 0:1
    13 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Эстония - Швейцария - 0:1
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