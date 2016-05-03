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    ФК Штутгарт - видеообзоры

    Город Штутгарт
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.vfb.de
    Стадион Мерседес-Бенц Арена
    Тренер Михаэль Виммер
    3 мая, 2016
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    Бундеслига. 32-й тур. «Вердер» - «Штутгарт» - 6:2
    23 апреля, 2016
    5
    Бундеслига. 31-й тур. «Штутгарт» - «Боруссия» Д - 0:3
    9 апреля, 2016
    5
    Бундеслига. 29-й тур. «Штутгарт» - «Бавария» - 1:3
    21 февраля, 2016
    5
    Бундеслига. 22-й тур. «Шальке-04» - «Штутгарт» - 1:1
    30 января, 2016
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    Бундеслига. 19-й тур. «Штутгарт» - «Гамбург» - 2:1
    20 декабря, 2015
    8
    Бундеслига. 17-й тур. «Штутгарт» - «Вольфсбург» - 3:1
    6 декабря, 2015
    5
    Бундеслига. 15-й тур. «Штутгарт» - «Вердер» - 1:1
    29 ноября, 2015
    8
    Бундеслига. 14-й тур. «Боруссия» Д – «Штуттгарт» – 4:1
    7 ноября, 2015
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    Бундеслига. 12-й тур. «Бавария» - «Штутгарт» - 4:0
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