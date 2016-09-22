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    ФК Шинник - видеообзоры

    Город Ярославль
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт www.shinnik.com
    Стадион Шинник
    Тренер Вадим Евсеев
    22 сентября, 2016
    2
    Кубок России. 1/16 финала. «Шинник» - «Крылья Советов» - 0:2
    26 июля, 2016
    2
    ФНЛ. 3-й тур. «Волгарь» - «Шинник» - 2:0
    12 марта, 2016
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    ФНЛ. 25-й тур. «Арсенал» - «Шинник» - 4:1
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