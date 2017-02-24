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    ФК Шахтер - видеообзоры

    Город Донецк
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт shakhtar.com/
    Стадион Арена-Львов
    Тренер Игор Йовичевич
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Шахтер» - «Сельта» - 0:2
    13 декабря, 2016
    1
    УПЛ. 18-й тур. «Динамо К» - «Шахтер» - 3:4
    16 сентября, 2016
    1
    ЛЕ. 1-й тур. «Коньяспор» - «Шахтер» - 0:1
    6 мая, 2016
    8
    ЛЕ. 1/2 финала. «Севилья» - «Шахтер» - 3:1
    29 апреля, 2016
    10
    ЛЕ. 1/2 финала. «Шахтер» - «Севилья» - 2:2
    15 апреля, 2016
    7
    ЛЕ. 1/4 финала. «Шахтер» - «Брага» - 4:0
    8 апреля, 2016
    6
    ЛЕ. 1/4 финала. «Брага» - «Шахтер» - 1:2
    18 марта, 2016
    6
    ЛЕ. 1/8 финала. «Андерлехт» - «Шахтер» - 0:1
    11 марта, 2016
    8
    ЛЕ. 1/8 финала. «Шахтер» - «Андерлехт» - 3:1
    25 февраля, 2016
    5
    ЛЕ. 1/16 финала. «Шальке» - «Шахтер» - 0:3
    19 февраля, 2016
    8
    ЛЕ. 1/16 финала. «Шахтер» - «Шальке-04» - 0:0
    8 декабря, 2015
    7
    ЛЧ. 6-й тур. «ПСЖ» – «Шахтер» – 2:0
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