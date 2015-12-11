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    ФК Скендербеу - видеообзоры

    Город Корча
    Дивизион Албания-Суперлига
    Сайт http://www.kf-skenderbeu.webs.com/
    Стадион Шкендербеу
    Тренер Мирел Йоса
    11 декабря, 2015
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    ЛЕ. 6-й тур. «Скендербеу» - «Локомотив» - 0:3
    2 октября, 2015
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    ЛЕ. 2-й тур. «Локомотив» - «Скендербеу» - 2:0
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