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    ФК Севилья - видеообзоры

    Город Севилья
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт www.sevillafc.es
    Стадион Рамон Санчес Писхуан
    Тренер Хорхе Сампаоли
    6 апреля, 2017
    1
    Примера. 30-й тур. «Барселона» - «Севилья» - 3:0
    20 марта, 2017
    1
    Примера. 28-й тур. «Атлетико» - «Севилья» - 3:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лестер» - «Севилья» - 2:0
    7 марта, 2017
    1
    Примера. 26-й тур. «Алавес» - «Севилья» - 1:1
    4 марта, 2017
    1
    Примера. 25-й тур. «Севилья» - «Атлетик» - 1:0
    27 февраля, 2017
    1
    Примера. 24-й тур. «Бетис» - «Севилья» - 1:2
    30 января, 2017
    1
    Примера. 20-й тур. «Эспаньол» - «Севилья» - 3:1
    23 января, 2017
    1
    Примера. 19-й тур. «Осасуна» - «Севилья» - 3:4
    16 января, 2017
    1
    Примера. 18-й тур. «Севилья» - «Реал» - 2:1
    13 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Севилья» - «Реал» - 3:3
    8 января, 2017
    1
    Примера. 17-й тур. «Реал Сосьедад» - «Севилья» - 0:4
    5 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» - «Севилья» - 3:0
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