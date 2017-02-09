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    ФК Сент-Этьен - видеообзоры

    Город Сент-Этьен
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.asse.fr
    Стадион Жеффруа-Гишар
    Тренер Паскаль Дюпра
    9 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 24-й тур. «Ницца» - «Сент-Этьен» - 1:0
    6 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 23-й тур. «Сент-Этьен» - «Лион» - 2:0
    4 октября, 2016
    1
    Лига 1. 8-й тур. «Лион» - «Сент-Этьен» - 2:0
    9 сентября, 2016
    3
    Лига 1. 4-й тур. «ПСЖ» - «Сент-Этьен» - 1:1
    15 мая, 2016
    2
    Лига 1. 38-й тур. «Сент-Этьен» - «Лилль» - 0:1
    8 мая, 2016
    6
    Лига 1. 37-й тур. «Ницца» - «Сент-Этьен» - 2:0
    26 февраля, 2016
    9
    ЛЕ. 1/16 финала. «Базель» - «Сент-Этьен» - 2:1
    21 февраля, 2016
    3
    Лига 1. 27-й тур. «Марсель» - «Сент-Этьен» - 1:1
    5 февраля, 2016
    3
    Лига 1. 24-й тур. «Ренн» - «Сент-Этьен» - 0:1
    1 февраля, 2016
    4
    Лига 1. 23-й тур. «Сент-Этьен» - «ПСЖ» - 0:2
    18 января, 2016
    5
    Лига 1. 21-й тур. «Сент-Этьен» – «Лион» – 1:0
    20 декабря, 2015
    5
    Лига 1. 19-й тур. «Сент-Этьен» - «Анжер» - 1:0
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