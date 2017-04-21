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    ФК Сельта - видеообзоры

    Город Виго
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.celtavigo.net/en/
    Стадион Балаидос
    Тренер Карлуш Карвальял
    21 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Генк» - «Сельта» - 1:1
    14 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Сельта» - «Генк» - 3:2
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» - «Сельта» - 0:2
    10 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Сельта» - «Краснодар» - 2:1
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Шахтер» - «Сельта» - 0:2
    13 февраля, 2017
    1
    Примера. 22-й тур. «Атлетико» - «Сельта» - 3:2
    9 февраля, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/2 финала. «Алавес» - «Сельта» - 1:0
    3 февраля, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/2 финала. «Сельта» - «Алавес» - 0:0
    25 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/4 финала. «Сельта» - «Реал» - 2:2
    19 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» - «Сельта» - 1:2
    16 января, 2017
    1
    Примера. 18-й тур. «Сельта» - «Алавес» - 1:0
    13 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Сельта» - «Валенсия» - 2:1
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