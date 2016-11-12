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    Сборная Шотландии - видеообзоры

    Сайт http://www.scottishfa.co.uk/
    Стадион Хэмпден Парк
    Тренер Стив Кларк
    12 ноября, 2016
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    Отбор на ЧМ-2018. Англия – Шотландия – 3:0
    5 сентября, 2016
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    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Мальта - Шотландия - 1:5
    30 марта, 2016
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    Товарищеский матч. Шотландия - Дания - 1:0
    9 октября, 2015
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    Евро-2016. 9-й тур. Шотландия - Польша – 2:2
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