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    ФК Сассуоло - видеообзоры

    Город Сассуоло
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.sassuolocalcio.it
    Стадион Читта дель Триколоре
    Тренер Алессио Дионизи
    20 марта, 2017
    1
    Серия А. 29-й тур. «Рома» - «Сассуоло» - 3:1
    30 января, 2017
    1
    Серия А. 22-й тур. «Сассуоло» - «Ювентус» - 0:2
    4 октября, 2016
    1
    Серия А. 6-й тур. «Милан» - «Сассуоло» - 4:3
    19 сентября, 2016
    3
    Серия А. 4-й тур. «Сассуоло» - «Дженоа» - 2:0
    15 сентября, 2016
    3
    ЛЕ. 1-й тур. «Сассуоло» - «Атлетик» - 3:0
    10 сентября, 2016
    4
    Серия А. 3-й тур. «Ювентус» — «Сассуоло» — 3:1
    15 мая, 2016
    7
    Серия А. 38-й тур. «Сассуоло» - «Интер» - 3:1
    21 апреля, 2016
    6
    Серия А. 34-й тур. «Сассуоло» - «Сампдория» - 0:0
    12 марта, 2016
    6
    Серия А. 29-й тур. «Ювентус» - «Сассуоло» - 1:0
    7 марта, 2016
    6
    Серия А. 28-й тур. «Сассуоло» - «Милан» - 2:0
    1 марта, 2016
    5
    Серия А. 27-й тур. «Лацио» - «Сассуоло» - 0:2
    13 февраля, 2016
    3
    Серия А. 25-й тур. «Кьево» - «Сассуоло» - 1:1
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