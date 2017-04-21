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    ФК Шальке-04 - видеообзоры

    Город Гельзенкирхен
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.schalke04.de/
    Стадион Фелтинс-Арена
    Тренер Томас Райс
    21 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Шальке» - «Аякс» - 3:2
    14 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Аякс» - «Шальке» - 2:0
    3 апреля, 2017
    1
    Бундеслига. 26-й тур. «Шальке» - «Боруссия Д» - 1:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Боруссия» М - «Шальке» - 2:2
    10 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Шальке» - «Боруссия М» - 1:1
    11 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 14-й тур. «Шальке» - «Байер» - 0:1
    4 ноября, 2016
    1
    ЛЕ. 4-й тур. «Шальке-04» - «Краснодар» - 2:0
    20 октября, 2016
    1
    ЛЕ. 3-й тур. «Краснодар» - «Шальке» - 0:1
    25 сентября, 2016
    3
    Бундеслига. 5-й тур. «Хоффенхайм» - «Шальке» - 2:1
    19 сентября, 2016
    2
    Бундеслига . 3-й тур. «Герта» - «Шальке» - 2:0
    16 сентября, 2016
    1
    ЛЕ. 1-й тур. «Ницца» - «Шальке» - 0:1
    10 сентября, 2016
    2
    Бундеслига. 2-й тур. «Шальке» - «Бавария» - 0:2
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