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    ФК Реймс - видеообзоры

    Город Реймс
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.stade-de-reims.com
    Стадион Огюст Делоне
    Тренер Уилл Стилл
    23 апреля, 2016
    2
    Лига 1. 35-й тур. «Ницца» - «Реймс» - 2:0
    3 апреля, 2016
    4
    Лига 1. 32-й тур. «Ренн» - «Реймс» - 3:1
    1 ноября, 2015
    3
    Лига 1. 12-й тур. «Сент-Этьен» - «Реймс» - 3:0
    25 сентября, 2015
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    Лига 1. 8-й тур. «Реймс» - «Лилль»
    19 сентября, 2015
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    Лига 1. 7-й тур. «Реймс» - «ПСЖ»
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