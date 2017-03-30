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    Сборная России - видеообзоры

    Сайт http://www.rfs.ru
    Тренер Валерий Карпин
    30 марта, 2017
    1
    Товарищеский матч. Россия – Бельгия – 3:3
    15 ноября, 2016
    1
    Товарищеский матч. Россия – Румыния – 1:0
    10 ноября, 2016
    6
    Товарищеский матч. Катар - Россия - 2:1
    10 октября, 2016
    7
    Товарищеский матч. Россия — Коста-Рика — 3:4
    6 сентября, 2016
    2
    Товарищеский матч. Россия - Гана - 1:0
    1 сентября, 2016
    4
    Товарищеский матч. Турция - Россия - 0:0
    20 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 3-й тур. Россия - Уэльс - 0:3
    15 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 2-й тур. Россия - Словакия - 1:2
    12 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 1-й тур. Англия - Россия - 1:1
    30 марта, 2016
    6
    Товарищеский матч. Франция - Россия - 4:2
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