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    ФК Рубин - видеообзоры

    Город Казань
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт www.rubin-kazan.ru
    Стадион Ак Барс Банк Арена
    Тренер Юрий Уткульбаев
    5 декабря, 2016
    6
    РФПЛ. 17-й тур. «Спартак» - «Рубин» - 2:1
    18 ноября, 2016
    5
    РФПЛ. 14-й тур. «Рубин» – «Ростов» – 0:0
    5 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 13-й тур. «Уфа» - «Рубин» - 2:3
    26 сентября, 2016
    5
    РФПЛ. 8-й тур. «Рубин» - «Томь» - 2:1
    19 сентября, 2016
    8
    РФПЛ. 7-й тур. «Зенит» - «Рубин» - 4:1
    12 сентября, 2016
    8
    РФПЛ. 6-й тур. «Рубин» - «Урал» - 3:1
    28 августа, 2016
    3
    РФПЛ. 5-й тур. «Оренбург» - «Рубин» - 1:1
    19 августа, 2016
    6
    РФПЛ. 4-й тур. «Рубин» - «Анжи» - 1:2
    14 августа, 2016
    4
    РФПЛ. 3-й тур. «Рубин» - «Спартак» - 1:1
    6 августа, 2016
    5
    РФПЛ. 2-й тур. «Арсенал» - «Рубин» - 1:0
    1 августа, 2016
    3
    РФПЛ. 1-й тур. «Рубин» - «Амкар» - 0:0
    21 мая, 2016
    11
    РФПЛ. 30-й тур. «Рубин» - ЦСКА - 0:1
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