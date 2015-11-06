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    ФК Русенборг - видеообзоры

    Город Тронхейм
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.rbk.no/
    Стадион Леркендаль
    Тренер Аге Хареиде
    6 ноября, 2015
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    ЛЕ. 4-й тур. «Русенборг» - «Лацио» - 0:2
    2 октября, 2015
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    ЛЕ. 2-й тур. «Русенборг» - «Днепр» - 0:1
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