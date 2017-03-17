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    ФК Ростов - видеообзоры

    Город Ростов-на-Дону
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.fc-rostov.ru
    Стадион Ростов Арена
    Тренер Валерий Карпин
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» - «Ростов» - 1:0
    9 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Спарта» - «Ростов» - 1:1
    17 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Ростов» - «Спарта» - 4:0
    27 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 15-й тур. «Ростов» - «Анжи» - 2:0
    23 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 5-й тур. «Ростов» - «Бавария» - 3:2
    18 ноября, 2016
    5
    РФПЛ. 14-й тур. «Рубин» – «Ростов» – 0:0
    6 ноября, 2016
    5
    РФПЛ. 13-й тур. «Ростов» – «Арсенал» – 4:1
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «Атлетико» - «Ростов» - 2:1
    20 октября, 2016
    1
    ЛЧ. 3-й тур. «Ростов» - «Атлетико» - 0:1
    4 октября, 2016
    1
    РФПЛ. 9-й тур. «Ростов» - ЦСКА - 2:0
    25 сентября, 2016
    7
    РФПЛ. 8-й тур. «Ростов» - «Локомотив» - 1:0
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