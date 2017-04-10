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    ФК Рома - видеообзоры

    Город Рим
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.asroma.it/
    Стадион Олимпико
    Тренер Жозе Моуринью
    10 апреля, 2017
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    Серия А. 31-й тур. «Болонья» - «Рома» - 0:3
    20 марта, 2017
    1
    Серия А. 29-й тур. «Рома» - «Сассуоло» - 3:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» - «Лион» - 2:1
    13 марта, 2017
    1
    Серия А. 28-й тур. «Палермо» - «Рома» - 0:3
    10 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Лион» - «Рома» - 4:2
    4 марта, 2017
    1
    Серия А. 27-й тур. «Рома» - «Наполи» - 1:2
    27 февраля, 2017
    1
    Серия А. 26-й тур. «Интер» - «Рома» - 1:3
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Рома» - «Вильярреал» - 0:1
    8 февраля, 2017
    1
    Серия А. 23-й тур. «Рома» - «Фиорентина» - 4:0
    3 февраля, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/4 финала. «Рома» - «Чезена» - 2:1
    30 января, 2017
    1
    Серия А. 22-й тур. «Сампдория» - «Рома» - 3:2
    23 января, 2017
    1
    Серия А. 21-й тур. «Рома» - «Кальяри» - 1:0
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