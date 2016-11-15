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    Сборная Румынии - видеообзоры

    Сайт http://www.frf.ro/
    Тренер Мирел Рэдой
    15 ноября, 2016
    1
    Товарищеский матч. Россия – Румыния – 1:0
    20 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 3-й тур. Румыния - Албания - 0:1
    15 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 2-й тур. Румыния - Швейцария - 1:1
    11 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 1-й тур. Франция - Румыния - 2:1
    11 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Фарерские острова - Румыния - 0:3
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