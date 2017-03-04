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    ФК Реал Сосьедад - видеообзоры

    Город Сан-Себастьян
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.realsociedad.com
    Стадион Реале Арена
    Тренер Иманол Альгуасиль
    4 марта, 2017
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    Примера. 26-й тур. «Бетис» - «Реал Сосьедад» - 2:3
    6 февраля, 2017
    1
    Примера. 21-й тур. «Реал Сосьедад» - «Осасуна» - 3:2
    30 января, 2017
    1
    Примера. 20-й тур. «Реал» - «Реал Сосьедад» - 3:0
    27 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/4 финала. «Барселона» - «Реал Сосьедад» - 5:2
    20 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал Сосьедад» - «Барселона» - 0:1
    12 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Вильярреал» - «Реал Сосьедад» - 1:1
    8 января, 2017
    1
    Примера. 17-й тур. «Реал Сосьедад» - «Севилья» - 0:4
    14 мая, 2016
    6
    Примера. 38-й тур. «Валенсия» - «Реал Сосьедад» - 0:1
    30 апреля, 2016
    4
    Примера. 36-й тур. «Реал Сосьедад» - «Реал» - 0:1
    16 апреля, 2016
    5
    Примера. 33-й тур. «Эйбар» - «Реал Сосьедад» - 2:1
    10 апреля, 2016
    2
    Примера. 31-й тур. «Реал Сосьедад» - «Барселона» - 1:0
    4 апреля, 2016
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    Примера. 31-й тур. «Севилья» - «Реал Сосьедад» - 1:2
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