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    ФК Ренн - видеообзоры

    Город Ренн
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.staderennais.com
    Стадион Роазон Парк
    Тренер Бруно Женезио
    11 декабря, 2016
    1
    Лига 1. 17-й тур. «Лион» - «Ренн» - 1:0
    30 апреля, 2016
    4
    Лига 1. 36-й тур. «ПСЖ» - «Ренн» - 4:0
    25 апреля, 2016
    2
    Лига 1. 35-й тур. «Ренн» - «Монако» - 1:1
    3 апреля, 2016
    4
    Лига 1. 32-й тур. «Ренн» - «Реймс» - 3:1
    19 марта, 2016
    10
    Лига 1. 31-й тур. «Марсель» - «Ренн» - 2:5
    14 марта, 2016
    7
    Лига 1. 30-й тур. «Ренн» - «Лион» - 2:2
    5 февраля, 2016
    3
    Лига 1. 24-й тур. «Ренн» - «Сент-Этьен» - 0:1
    13 декабря, 2015
    3
    Лига 1. 18-й тур. «Ренн» – «Кан» – 1:1
    7 декабря, 2015
    5
    Лига 1. 17-й тур. «Сент-Этьен» - «Ренн» - 1:1
    4 декабря, 2015
    4
    Лига 1. 16-й тур. «Ренн» - «Марсель» - 0:1
    7 ноября, 2015
    4
    Лига 1. 13-й тур. «Анжер» - «Ренн» - 0:2
    24 октября, 2015
    4
    Лига 1. 11-й тур. «Лорьян» - «Ренн» - 1:1
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