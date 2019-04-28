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28.04.2019 19:27Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.
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28.04.2019 17:23Кубок Франции. Финал. «Ренн» – ПСЖ 2:2, по пенальти – 6:5. «Ренн» свергает ПСЖ с трона! Волшебный вечер для бретонцев, потому что ПСЖ провалил финал Кубка. Потому что «Ренн», уступая 0:2, нашел в себе силы отыграться, восстав «из мертвых».
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