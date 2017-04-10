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    ФК Реал - видеообзоры

    Город Мадрид
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.realmadrid.es
    Стадион Сантьяго Бернабеу
    Тренер Карло Анчелотти
    10 апреля, 2017
    1
    Примера. 31-й тур. «Реал» - «Атлетико» - 1:1
    6 апреля, 2017
    1
    Примера. 30-й тур. «Леганес» - «Реал» - 2:4
    13 марта, 2017
    1
    Примера. 27-й тур. «Реал» - «Бетис» - 2:1
    4 марта, 2017
    1
    Примера. 26-й тур. «Эйбар» - «Реал» - 1:4
    19 февраля, 2017
    1
    Примера. 23-й тур. «Реал» - «Эспаньол» - 2:0
    16 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» - «Наполи» - 3:1
    30 января, 2017
    1
    Примера. 20-й тур. «Реал» - «Реал Сосьедад» - 3:0
    25 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/4 финала. «Сельта» - «Реал» - 2:2
    19 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» - «Сельта» - 1:2
    16 января, 2017
    1
    Примера. 18-й тур. «Севилья» - «Реал» - 2:1
    13 января, 2017
    1
    Кубок Испании. 1/8 финала. «Севилья» - «Реал» - 3:3
    8 января, 2017
    1
    Примера. 17-й тур. «Реал» - «Гранада» - 5:0
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