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    ФК Рединг - видеообзоры

    Город Рединг
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт www.readingfc.premiumtv.co.uk
    Стадион Мадейски
    Тренер Пол Инс
    12 марта, 2016
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    КА. 1/4 финала. «Рединг» - «Кристал Пэлас» - 0:2
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