Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК РБ Лейпциг - видеообзоры

    Город Лейпциг
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.dierotenbullen.com/
    Стадион Ред Булл Арена
    Тренер Марко Розе
    4 марта, 2017
    1
    Бундеслига. 23-й тур. «Аугсбург» - «РБ Лейпциг» - 2:2
    27 февраля, 2017
    1
    Бундеслига. 22-й тур. «Лейпциг» - «Кельн» - 3:1
    5 февраля, 2017
    1
    Бундеслига. 19-й тур. «Боруссия Д» - «РБ Лейпциг» - 1:0
    22 декабря, 2016
    1
    Бундеслига. 16-й тур. «Бавария» - «РБ Лейпциг» - 3:0
    25 сентября, 2016
    2
    Бундеслига. 5-й тур. «Кельн» - «РБ Лейпциг» - 1:1
    10 сентября, 2016
    1
    Бундеслига. 2-й тур. «РБ Лейпциг» - «Боруссия» Д - 1:0
    28 августа, 2016
    4
    Бундеслига. 1-й тур. «Хоффенхайм» - «РБ Лейпциг» - 2:2
    • Читайте нас: 
    11