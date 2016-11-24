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    ФК Зальцбург - видеообзоры

    Город Зальцбург
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.redbulls.com/soccer/salzburg
    Стадион Ред Булл Арена
    Тренер Маттиас Яйсле
    24 ноября, 2016
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    ЛЕ. 5-й тур. «Краснодар» - «Зальцбург» - 1:1
    16 сентября, 2016
    2
    ЛЕ. 1-й тур. «Зальцбург» - «Краснодар» - 0:1
    17 августа, 2016
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    ЛЧ. Плей-офф. «Динамо З» - «Зальцбург» - 1:1
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