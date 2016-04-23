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    ФК Райо Вальекано - видеообзоры

    Город Мадрид
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.rayovallecano.es
    Стадион Вальекас
    Тренер Андони Ираола
    23 апреля, 2016
    8
    Примера. 35-й тур. «Райо Вальекано» - «Реал» - 2:3
    2 апреля, 2016
    3
    Примера. 31-й тур. «Райо Вальекано» - «Хетафе» - 2:0
    13 марта, 2016
    2
    Примера. 29-й тур. «Райо Вальекано» - «Эйбар» - 1:1
    8 марта, 2016
    6
    Примера. 28-й тур. «Эспаньол» - «Райо Вальекано» - 2:1
    4 марта, 2016
    9
    Примера. 27-й тур. «Райо Вальекано» - «Барселона» - 1:5
    28 февраля, 2016
    4
    Примера. 26-й тур. «Бетис» - «Райо Вальекано» - 2:2
    21 февраля, 2016
    4
    Примера. 25-й тур. «Райо Вальекано» - «Севилья» - 2:2
    24 января, 2016
    3
    Примера. 21-й тур. «Райо Вальекано» – «Сельта» – 3:0
    17 января, 2016
    5
    Примера. 20-й тур. «Валенсия» - «Райо Вальекано» - 2:2
    3 января, 2016
    6
    Примера. 18-й тур. «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад» – 2:2
    31 декабря, 2015
    6
    Примера. 17-й тур. «Райо Вальекано» - «Атлетико М» - 0:2
    20 декабря, 2015
    13
    Примера. 16-й тур. «Реал» - «Райо Вальекано» - 10:2
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