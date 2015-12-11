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    ФК Габала - видеообзоры

    Город Габала
    Дивизион Азербайджан-Премьер-лига
    Сайт http://www.gabalafc.az/
    11 декабря, 2015
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    ЛЕ. 6-й тур. «Габала» - «Краснодар» - 0:3
    5 ноября, 2015
    10
    ЛЕ. 4-й тур. «Боруссия» Д – «Габала» - 4:0
    23 октября, 2015
    7
    ЛЕ. 3-й тур. «Габала» - «Боруссия» Д - 1:3
    2 октября, 2015
    10
    ЛЕ. 2-й тур. «Краснодар» - «Габала» - 2:1
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