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    Сборная Португалии - видеообзоры

    Сайт http://www.fpf.pt/
    Тренер Роберто Мартинес
    30 марта, 2017
    1
    Товарищеский матч. Португалия – Швеция– 2:3
    14 ноября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Португалия – Латвия – 4:1
    8 октября, 2016
    4
    Отбор на ЧМ-2018. Португалия — Андорра — 6:0. Покер Криштиану
    6 сентября, 2016
    3
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Швейцария – Португалия – 2:0
    11 июля, 2016
    8
    Евро-2016. Финал. Португалия - Франция - 1:0
    6 июля, 2016
    8
    Евро-2016. 1/2 финала. Португалия - Уэльс - 2:0
    30 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 1/4 финала. Польша - Португалия - 1:1 (3:5, пен.)
    26 июня, 2016
    7
    Евро-2016. 1/8 финала. Хорватия - Португалия - 0:1
    22 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 3-й тур. Венгрия - Португалия - 3:3
    18 июня, 2016
    8
    Евро-2016. 2-й тур. Португалия - Австрия - 0:0
    14 июня, 2016
    6
    Евро-2016. 1-й тур. Португалия - Исландия - 1:1
    3 июня, 2016
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    Товарищеский матч. Англия - Португалия - 1:0
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