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    ФК ПСВ - видеообзоры

    Город Эйндховен
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт http://www.psv.nl/
    Стадион Филипс
    Тренер Руд ван Нистелрой
    24 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 5-й тур. «Атлетико» - ПСВ - 2:0
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «ПСВ» - «Бавария» - 1:2
    20 октября, 2016
    1
    ЛЧ. 3-й тур. «Бавария» - ПСВ - 4:1
    13 сентября, 2016
    3
    ЛЧ. 1-й тур. «ПСВ» – «Атлетико» – 0:1
    16 марта, 2016
    5
    ЛЧ. 1/8 финала. «Атлетико» - «ПСВ» - 0:0
    25 февраля, 2016
    5
    ЛЧ. 1/8 финала. ПСВ - «Атлетико» - 0:0
    8 декабря, 2015
    10
    ЛЧ. 6-й тур. ПСВ – ЦСКА – 2:1
    26 ноября, 2015
    5
    ЛЧ. 5-й тур. «Манчестер Юнайтед» – ПСВ – 0:0
    4 ноября, 2015
    7
    ЛЧ. 4-й тур. ПСВ – «Вольфсбург» – 2:0
    22 октября, 2015
    5
    ЛЧ. 3-й тур. «Вольфсбург» - ПСВ - 2:0
    1 октября, 2015
    15
    ЛЧ. 2-й тур. ЦСКА - ПСВ - 3:2
    15 сентября, 2015
    8
    ЛЧ. 1-й тур. ПСВ - «Манчестер Юнайтед»
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