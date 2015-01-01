Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|21
|Трункин Денис
|Вра
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|Смыслов Антон
|Вра
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|36
|Долгий Денис
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Остренко Андрей
|Вра
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|71
|Малышев Михаил
|Вра
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Ершов Иван
|Защ
|43
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Недорезов Игорь
|Защ
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Крупенин Андрей
|Защ
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Турчин Кирилл
|Защ
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Ременчик Антон
|Защ
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Сурин Игорь
|Защ
|48
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Бухаров Сергей
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|Ягодкин Илья
|Защ
|45
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Васильев Артем
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Зуев Александр
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|Волков Владислав
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|Назимов Константин
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Козюков Дмитрий
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Суродин Руслан
|Пол
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|47
|Почипов Андрей
|Пол
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|Поляков Денис
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Орлов Владислав
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|Сидорович Максим
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Булимов Максим
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|49
|Аляутдинов Марат
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Бажутов Александр
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Мешавкин Антон
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Шишаев Антон
|Нап
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Павлов Николай
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Амрахов Герман
|Нап
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 5, защитников: 13, полузащитников: 9, нападающих: 3