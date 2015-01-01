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    Псков-747 - состав

    Город Псков
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://pskov-747.ru/
    Стадион 747
    Тренер Игорь Васильев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    21 Трункин Денис Россия Вра 38 - - - - - -
    32 Смыслов Антон Россия Вра 43 - - - - - -
    36 Долгий Денис Россия Вра 24 - - - - - -
    26 Остренко Андрей Россия Вра 25 - - - - - -
    71 Малышев Михаил Россия Вра 30 - - - - - -
    22 Ершов Иван Россия Защ 43 - - - - - -
    2 Недорезов Игорь Россия Защ 41 - - - - - -
    3 Крупенин Андрей Россия Защ 41 - - - - - -
    15 Турчин Кирилл Россия Защ 32 - - - - - -
    5 Ременчик Антон Россия Защ 38 - - - - - -
    14 Сурин Игорь Россия Защ 48 - - - - - -
    29 Бухаров Сергей Россия Защ 27 - - - - - -
    27 Ягодкин Илья Россия Защ 45 - - - - - -
    2 Васильев Артем Россия Защ 35 - - - - - -
    25 Зуев Александр Россия Защ 26 - - - - - -
    33 Волков Владислав Россия Защ 26 - - - - - -
    28 Назимов Константин Россия Защ 26 - - - - - -
    12 Козюков Дмитрий Россия Защ 23 - - - - - -
    20 Суродин Руслан Россия Пол 40 - - - - - -
    47 Почипов Андрей Россия Пол 34 - - - - - -
    35 Поляков Денис Россия Пол 31 - - - - - -
    8 Орлов Владислав Россия Пол 27 - - - - - -
    28 Сидорович Максим Россия Пол 26 - - - - - -
    22 Булимов Максим Россия Пол 26 - - - - - -
    49 Аляутдинов Марат Россия Пол 30 - - - - - -
    24 Бажутов Александр Россия Пол 29 - - - - - -
    23 Мешавкин Антон Россия Пол 23 - - - - - -
    17 Шишаев Антон Россия Нап 39 - - - - - -
    10 Павлов Николай Россия Нап 26 - - - - - -
    11 Амрахов Герман Россия Нап 22 - - - - - -
    Всего игроков: 30, из них вратарей: 5, защитников: 13, полузащитников: 9, нападающих: 3
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