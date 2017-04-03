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    ФК ПСЖ - видеообзоры

    Город Париж
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.psg.fr
    Стадион Парк де Пренс
    Тренер Кристоф Гальтье
    3 апреля, 2017
    1
    Кубок лиги Франции. Финал. «Монако» - «ПСЖ» - 1:4
    20 марта, 2017
    1
    Лига 1. 30-й тур. «ПСЖ» - «Лион» - 2:1
    13 марта, 2017
    1
    Лига 1. 29-й тур. «Лорьян» - «ПСЖ» - 1:2
    9 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» - «ПСЖ» - 6:1
    27 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 26-й тур. «Марсель» - «ПСЖ» - 1:5
    15 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» - «Барселона» - 4:0
    8 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 24-й тур. «ПСЖ» - «Лилль» - 2:1
    30 января, 2017
    1
    Лига 1. 22-й тур. «ПСЖ» - «Монако» - 1:1
    25 января, 2017
    1
    Кубок Французской лиги. 1/2 финала. «Бордо» - «ПСЖ» - 1:4
    12 января, 2017
    1
    Кубок Французской Лиги. 1/4 финала. «ПСЖ» - «Метц» - 2:0
    8 января, 2017
    1
    Кубок Франции. 1/32 финала. «ПСЖ» - «Бастия» - 7:0
    22 декабря, 2016
    1
    Лига 1. 19-й тур. «ПСЖ» - «Лорьян» - 5:0
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